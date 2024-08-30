В России стало больше женщин-миллиардеров

Состояние основного акционера банка «Уралсиб» Людмилы Коган достигло миллиарда долларов, подсчитал Forbes. Она стала новой женщиной-миллиардером и заняла шестую строчку в рейтинге самых богатых женщин страны по версии издания.

Основа состояния Людмилы Коган — контрольный пакет акций одного из крупнейших российских банков «Уралсиб», который она унаследовала после смерти в 2019 году ее мужа — известного бизнесмена Владимира Когана. Он, в свою очередь, в 2015 году по решению Центробанка выступил в качестве инвестора для оздоровления «Уралсиба», который на тот момент находился на грани банкротства. В июне 2024 года Коган, как сообщалось, получила от банка «Уралсиб» дивиденды на сумму около семи миллиардов рублей после вычета НДФЛ.

Кроме того, Людмиле Коган полностью принадлежит крупная лизинговая компания «Интерлизинг», а также она владеет разными долями в организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент». Компания занимается строительством жилых домов, а также ей принадлежит несколько петербургских бизнес-центров.

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В рейтинге 20 богатейших женщин России по версии Forbes Людмила Коган сейчас занимает шестую строчку. Всего в России на данный момент насчитывается восемь женщин, чье состояние превышает отметку в миллиард долларов. Год назад таких было семь, а до этого, как отмечает Forbes, долгое время в стране были лишь две женщины с миллиардным состоянием — это президент компании Inteco Management Елена Батурина и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Бакальчук, несмотря на проблемы в бизнесе и развод, вновь возглавила список богатейших женщин страны. Ее состояние журнал оценил в пять с половиной миллиардов долларов.

На втором месте с большим отставанием и состоянием в 2,45 миллиарда долларов находится частный инвестор Татьяна Литвиненко, о которой мало что известно. Forbes пишет, что в мае 2022 года она получила 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро» от своего супруга — ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. В том же месяце он попал под санкции США.

На третьей строчке — частный инвестор Варвара Скоч с состоянием в 2,2 миллиарда долларов. Семья депутата Госдумы и партнера миллиардера Алишера Усманова Андрея Скоча владеет 30% акций холдинговой компании USM, которой принадлежат доли в «Металлоинвесте», «Мегафоне» и другие активы. Сам Андрей Скоч, как отмечает издание, официально ничем не владеет. До конца 2020 года все активы семьи принадлежали его отцу Владимиру, а в декабре 2020 года половину акций передали Варваре.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом в 1,3 миллиарда долларов заняла четвертое место в рейтинге, на пятом — Наталья Луценко. Она вместе с мужем Александром стали первыми в истории России супругами-миллиардерами с равными долями в бизнесе.

Следом идут Людмила Коган, Виктория Михельсон и Екатерина Федун — состояние каждой Forbes оценил в миллиард долларов.

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