Житель Турции три года насильно удерживал приехавшую в Стамбул женщину

Житель Узбекистана, имя которого не называется, через Министерство иностранных дел страны сообщил в Генеральное консульство в Стамбуле о пропаже своей матери. Об этом сообщает UzNews.

По словам 21-летнего мужчины, его мать Х.Д. уехала в Стамбул четыре года назад. О причинах поездки он не сообщил. Вскоре 42-летняя женщина перестала выходить на связь. О ее местоположении ничего не было известно на протяжении трех лет. Ее сын попросил Генконсульство разыскать мать и вернуть на родину.

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Результаты проведенного расследования показали, что женщина, которая ранее жила в городе Карши в 400 километрах от Ташкента, все это время находилась в городе Ушак на западе Турции. Там ее с 2020 года незаконно удерживал гражданин Турции М.Г.

Пресс-служба Генконсульства сообщила, что 27 августа было проведено «оперативное мероприятие», в котором участвовали сотрудники консульства, представитель Агентства внешней трудовой миграции в Стамбуле, представители «Общества защиты прав узбекских женщин» и сотрудники МВД Турции.

«В результате наша соотечественница была освобождена без ущерба для ее жизни и здоровья и доставлена в Управление внутренних дел города Ушак. В соответствии с законодательством Турции в отношении М. Г. возбуждено уголовное дело за незаконное удержание человека против его воли», — говорится в сообщении.

На данный момент Генконсульство работает над тем, чтобы вернуть женщину в Узбекистан. В пресс-службе призвали граждан страны «не доверять пустым обещаниям» и обращаться в консульство или посольство в Турции при попадании в подобные ситуации.

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