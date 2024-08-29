Треть сексуально активных подростков не используют никакой контрацепции

Каждый пятый 15-летний юноша и каждая седьмая девушка в мире уже имели сесуальные контакты. Об этом, как пишет РБК, говорят результаты исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC), которое Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит каждые четыре года.

Как оказалось, около трети сексуально активных подростков (30% юношей и 31% девушек) не пользовались во время последнего сексуального контакта средствами контрацепции — противозачаточными таблетками или презервативами.

По результатам исследования, презервативы остаются самым популярным средством контрацепции. Об их использовании во время последнего сексуального контакта сообщили 61% опрошенных юношей и 57% девочек. С 2014 года этот показатель заметно снизился — на девять процентных пунктов среди юношей и на шесть — среди девушек.

При этом чуть более четверти опрошенных девушек (26%) сообщили, что использовали противозачаточные таблетки для контрацепции при последнем сексуальном контакте. Об использовании их партнершей оральных контрацептивов заявило такое же количество юношей. Этот показатель, по словам исследователей, остается относительно стабильным в период с 2014 по 2022 год.

Авторы исследования отмечают, что на сексуальную активность юношей и вероятность использования ими средств контрацепции влияет их достаток. Так, юноши с более высоким достатком с большей вероятностью имеют сексуальные контакты и чаще используют презервативы.

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