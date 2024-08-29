Муратов призвал спасти политзаключенного Горинова

Экс-главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов просит Красный Крест навестить политзаключенного Алексея Горинова и оказать ему медицинскую помощь. Об этом Муратов написал в своем письме к главе Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич-Эггер, которое опубликовала «Новая Газета».

«Последствия бездействия очевидны. Я прошу Вас, госпожа Сполярич, содействовать оказанию медицинской помощи и избавлению от пыток Алексея Горинова. Повторно прошу Вас о неотложной инспекции Красного Креста в места, где содержатся признанные международным сообществом политические заключенные в России и Беларуси», — написал он в письме.

«Новая Газета» пишет, что Горинов «умирает в тюрьме» из-за пыток и журналисты опасаются, что его ждет судьба Алексея Навального. В камере Горинова, как отмечает издание, нет матраса, одеяла, горячей воды и исправного туалета. Кроме этого, у политзаключенного нет доступа к книгам, письмам и звонкам.

«Из-за полной изоляции он начал забывать слова. Ему 63, у него нет части легкого, а пытают его за одно запрещенное в России слово из пяти букв, произнесенное на заседании совета депутатов. За это слово судья Менделеева дала ему 7 лет лагерей. Получается больше года за букву», — пишет «Новая Газета».

Журналисты напомнили, что миссия Красного Креста заключается в оказании помощи политзаключенным. Правом на эту помощь, как отметило издание, «обладают жертвы любых, не только вооруженных конфликтов, но и конфликтов внутренних».

«Если Красный Крест стал глух к страданиям, зачем мы вновь пишем туда? Мы уверены, что организация обязана выполнить свою миссию, делегированную ей международным сообществом. Сейчас нужно спасти Горинова», — пишет «Новая Газета».

Горинов — один из первых политзаключенных, получивших реальный срок за распространение «фейков об армии» в июле 2022 года. Поводом стало то, что он назвал происходящее в Украине войной и заявил, что там погибают украинские дети.

«Новая Газета» напомнила, что впереди Горинова ждет второй приговор — «по делу о разговорах с сокамерниками, в которых он якобы оправдал терроризм».

Речь идет об уголовном деле об оправдании терроризма, о котором стало известно в октябре. Силовики утверждают, что в тех беседах с сокамерниками про «совершение террористического акта на Крымском мосту» и «деятельность террористической организации "Азов"» содержатся «психолого-лингвистические признаки оправдания терроризма».

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