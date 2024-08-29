Российская пропаганда рассказала о сожжении украинскими военными 12-летней девочки

Государственный пропагандистский канал «Россия 1» показал сюжет о сложной ситуации в приграничных районах Курской области. В репортаже, в частности, утверждается, что украинские военные якобы убили двух стариков и сожгли ребенка.

Сюжет начинается с рассказа о немецких племенных лошадях, завезенных в Россию в 1945 году из «поверженной Германии», которые «жмутся друг к другу» от ревущих звуков пролетающих истребителей и грохочущей артиллерии.

«Мы не боимся, мы все равно победим. А что нам бояться, с нами бог», — прокомментировала ситуацию конезаводчица Ольга Савина, которая была одета в футболку с изображением Владимира Путина.

Зетам автор репортажа Елена Ерофеева поведала зрителям, как Борис Борисович «продолжает пахать» поле в Рыльске, выходя на работу в броне. «Раньше Америка поставляла в Россию тракторы, теперь американские танки заходят на русскую землю», — сокрушается Ерофеева, добавляя, что ночью там «кишат дроны».

На этом государственная пропаганда не остановилась и сразу после сообщения о том, что одна из рыльских пекарен «бесплатно раздает» людям хлеб последовал рассказ о преступлениях якобы совершенных украинскими военными.

«Был случай: деду 86 лет, его просто в спину застрелили [ВСУ]. Привезли бабушку она была застрелена в спину. Она забирала документы, убегала, ее просто застрелили. И была девочка 12 лет, ее просто спалили, просто сожгли. У людей ничего святого нет», — рассказал депутат Представительного собрания Рыльского района Курской области Владимир Куцев. Никаких доказательств его слов в сюжете приведено не было.

История про якобы сожженную девочку напоминает скандальный сюжет про распятого мальчика, который российский «Первый канал» показал в июле 2014 года. Тогда пропагандисты утверждали, что украинские военные казнили ребенка на площади Славянска на глазах его матери и жителей города. О том, что это фейк, стало известно сразу же, но даже спустя год автор этого материала продолжала руководить Южнороссийским бюро «Первого канала».

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