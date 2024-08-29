Полиция перестала штрафовать бегущих от войны россиян за превышение скорости

В граничащих с Украиной российских регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сотрудники ГИБДД перестали штрафовать водителей за превышение скорости, пишет «Коммерсантъ». Издание напоминает, что ранее с таким предложением выступили депутаты Госдумы.

По данным газеты, в Курской, Белгородской и Брянской областях инспекторы ГИБДД применяют «особый порядок», предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях, и не привлекают к ответственности водителей, нарушивших правила дорожного движения в условиях «крайней необходимости». Кроме того, полиция на основании обращений граждан пересматривает уже вынесенные водителям постановления о штрафах.

В августе Национальный автомобильный союз и член комитета Госдумы по безопасности депутат Султан Хамзаев попросили главу ГИБДД Михаила Черникова аннулировать штрафы, выписанные водителям «приграничных областей», и не их привлекать к ответственности до завершения там военной операции. Хамзаев тогда уточнил, что речь идет в первую очередь об отдельных районах Курской области, где из-за атак беспилотников сложилась наиболее тяжелая ситуация.

«Люди уезжают из этих мест, а потом получают “письма счастья” за превышение скорости», — пояснил депутат, предложив просто отключить там часть дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД, в частности, скоростного режима. Он также призвал МВД разработать механизм освобождения от штрафов водителей с приграничных территорий.

В свою очередь, газета «Московский комсомолец» опубликовала интервью с волонтером Андреем Царевским, принимающим участие в эвакуации жителей граничащих с Украиной российских регионов.

«Если ты разогнался, то будешь жить, спасешь тех, кто находится у тебя в машине. А если будешь в тех экстремальных условиях соблюдать скоростной режим, ограничения по скорости — 40 или 60 километров в час — все в машине будут трупами», — пояснил он. При этом Царевский признался, что пока просто заклеивает номера на автомобиле, который использует для эвакуации жителей, чтобы камеры, фиксирующие нарушения, не могли идентифицировать его машину.

При этом, по его словам, до недавних пор сотрудники ГИБДД смотрели на это сквозь пальцы и даже предоставляли добровольцам машины сопровождения. Но недавно они якобы получили приказ «жестко наказывать» водителей, в том числе волонтеров, которые ездят на приграничные территории с заклеенными номерами.

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