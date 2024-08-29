Производство пива и сидра в России оказалось под угрозой

В России возник дефицит стеклянных бутылок, которые используют производители пива и сидра. Нехватку стекла связывают с увеличением спроса на алкогольные напитки в летний период. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в пивоваренном бизнесе.

Два собеседника газеты уточнили, что в дефиците оказались стеклянные тары емкостью в пол-литра. В частности, сейчас практически невозможно закупить бутылки типа «Варшава» — это тары зеленого и оливкового цвета, в которые обычно наливают пиво. Бесцветное стекло продолжает выпускаться в достаточном объеме, уверяет источник «Коммерсанта» среди производителей стеклотары.

Дефицит стал результатом перекоса в производстве, однако источники на рынке стеклотары предпочли не раскрывать его причины. Нехватка стеклотары могла появиться из-за повышенного спроса на прохладительные напитки в летний период, когда в России стояла жаркая погода, считает Антон Стельмаков, сооснователь Famous Amazing Brands. Совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что нехватка тары образовалась из-за ежегодного ремонтных работ на стекольных заводах, которые традиционно проводятся в августе.

Ситуацию усугубила политика крупных производителей пива, которые закупаются бутылками к новогодним праздникам. Обычно стеклотару заказывают минимум за три месяца до даты поставок в розничные сети, но в этом году крупные пивовары решили перестраховаться, ожидая значительного увеличения продаж. Из-за высокой загруженности стеклозаводам пришлось переносить исполнение небольших заказов на сентябрь.

Прежде всего с проблемами из-за нехватки тары столкнулись небольшие производители алкоголя. Как поясняет один из источников «Коммерсанта», они не ожидали рост спроса на свою продукцию и на стеклотару соответственно. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин добавил, что производителям сложно быстро перейти со стекла на пластиковые бутылки, поскольку контракты с ритейлерами жестко регламентируют тары и упаковки продукции. Есть еще один вариант — использовать алюминиевые банки. Однако, как поясняет Небольсин, это невыгодно для небольших игроков из-за высокой стоимости.

С дефицитом стеклотары столкнулась также крупная пивоваренная компания «Балтика», но им удалось закупиться нужными бутылками благодаря долгосрочным контрактам непосредственно со стекольными заводами. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов заявил, что компании, входящие в отраслевую организацию, в принципе не столкнулись с проблемами.

В целом, как считает Небольсин, сейчас нет предпосылок для дефицита бутылок. По его мнению, ситуация выровняется в ближайшее время, так как осенью спрос на напитки спадет. Летом 2024 года спрос на алкоголь действительно увеличился по сравнению с прошлогодними показателями. С конца мая по конец июня 2024 года натуральные продажи сидра выросли на 15,3%, а пива — на 8,9%.

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