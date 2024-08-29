В Москве таксист отказался везти пассажира-еврея

Водитель «Яндекс Такси» отказался везти раввина российского молодежного движения «Яхад» Михоэля Ставропольского, потому что он еврей. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Сообщается, что Ставропольский вызвал такси к зданию общины горских евреев в Сокольниках. Когда раввин сел в машину, таксист спросил, еврей ли он. Получив положительный ответ, таксист отказался везти его, пишет телеграм-канал.

Ставропольский вышел из машины и записал видео с разговором с водителем о нациях и вероисповеданиях. На видео водитель утверждал, что еврей — это вероисповедание, и именно поэтому он отказывается везти Ставропольского.

«Еврей? Конечно, это нация. Вы узбек, это нация. Но мусульманин — это вероисповедание. Я еврей — это нация, но мое вероисповедание — это иудаизм. Ладно, Аллах вам судья», — сказал Ставропольский.

После этого, как пишет «Осторожно, Москва», мужчина написал жалобу в «Яндекс Такси». Сообщается, что служба безопасности «Яндекс Такси» связалась со Ставропольским и пообещала «применить к водителю санкции» после служебного разбирательства.

«А завтра что? И тут даже дело не в том, что я опаздывал на важную встречу. Часто во время поездки с водителями возникает разговор на тему религии, благо всегда уважительно, но я переживаю за жену и детей. Ведь это был не эконом, а тариф «Комфорт+», — цитирует «Осторожно, Москва» Ставропольского.

Мужчина задался вопросом, проводит ли «Яндекс Такси» собеседования с водителями такого тарифа. «И водитель узбек, не палестинец, понимаете о чем я? Есть ли повод переживать за семью в дальнейшем, заказывая такси?», — сказал Ставропольский.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.