Депортированного вместе с матерью из Швеции мужчину задержали в Беларуси

Гражданина Беларуси, имя которого не называется, задержали в Беларуси после отказа в политическом убежище и депортации из Швеции. Он вместе с матерью участвовал в протестах в 2020 году. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По данным радиостанции, мужчина с матерью приехали в Швецию два года назад. В документах, которые они предоставили при запросе политического убежища, было указано, что против них в Беларуси возбуждено уголовное дело. В прошении отмечалось, что беларус и его мать боятся оказаться в тюрьме из-за политического преследования.

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Однако в 2023 году их прошения об убежище были отклонены, и неделю назад обоих депортировали в Беларусь. Причины отказа Sveriges Radio не называет. По словам родственников беларусов, мужчину задержали на границе и доставили в следственный изолятор в Минске. Судьба его матери остается неизвестной. Sveriges Radio также не уточняет, в чем именно граждан Беларуси обвиняют на родине.

Как пишет издание, адвокат Стефан Крстич, который представлял интересы нескольких просителей убежища из Беларуси, считает, что многие из них получили отказы из-за того, что шведское миграционное агентство до недавнего времени оценивало ходатайства на основании устаревших сведений. В них, как утверждает адвокат, было указано, что «нет никаких признаков того, что оппозиционеров преследуют» в Беларуси.

По данным беларусской правозащитной организации «Весна», на 29 августа 2024 года в беларусских тюрьмах находятся 1371 преследуемый по политическим мотивам. Большинство из них участвовали в протестах 2020 года после президентских выборов Александра Лукашенко.

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