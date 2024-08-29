Молодые россияне предпочитают заботящихся о сотрудниках работодателей

При выборе работодателя молодые россияне предпочитают те компании, которые соблюдают ESG-принципы. Так называют совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. При этом больше всего российская молодежь ценит в работодателе социальную ответственность. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ и компанией «Ингосстрах».

По данным исследователей, вторым по значимости фактором для молодежи, выбирающей работодателя в России, стало высокое качество корпоративного управления, а третьим – экологическая ответственность компании.

Так, 93% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 35 лет считает важным соблюдение потенциальным работодателем принципов социальной ответственности, в частности, заботу о здоровье и профессиональном развитии персонала, соблюдение прав сотрудников и ответственность перед партнерами и клиентами. Этот показатель сохранился на прежнем уровне с 2022 года, когда также проводился аналогичный опрос.

Впрочем, примерно половина респондентов (45%) готова поступиться принципами и выбрать менее социально ответственного работодателя, если он предлагает более высокую заработную плату. В то же время 49% опрошенных россиян заявили о готовности пожертвовать более высоким заработком ради расширенного социального пакета.

О большом значении высокого качества корпоративного управления при выборе работодателя заявили 86% опрошенных молодых россиян. К признакам высококачественного корпоративного управления они отнесли, в частности, прозрачность отчетности и реализацию антикоррупционных мер. За два года доля россиян, для которых важен этот фактор, незначительно снизилась — с с 89% до 86%.

Эта группа респондентов также поделилась примерно пополам, когда речь зашла о выборе между работодателем, предлагающим более высокую зарплату, и компанией с высоким качеством корпоративного управления. Так, первого выберут 46% опрошенных, а вторую — 49%.

О важности соблюдения потенциальным работодателем принципов экологической ответственности, таких как участие в экологических инициативах и реализация программ корпоративного волонтерства заявили 80% молодых россиян. Впрочем, этот фактор сильно проигрывает предыдущим, когда речь заходит о деньгах. Так, 59% опрошенных сказали, что готовы пойти работать в экологически безответственную компанию, если та предложит большую зарплату.

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