В Челябинске Z-активистка объявила сбор на мешки для трупов солдат

Z-активистка из Челябинска Анна Дерябина запустила сбор денег на покупку полиэтиленовых мешков для транспортировки трупов российских солдат погибших на войне в Украине. Пост с призывом жертвовать деньги она разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», внимание на него обратил челябинский телеграм-канал «Челябинск будущего».

«Как ни страшно об этом писать, но нужны мешки для транспортировки погибших ребят. Нужно много. Стоимость одного — 200₽. Реальность, к сожалению, такова, что и их ребята покупают за свой счет. Но их возможности не безграничны», — написала Дерябина. Она объявила сбор вечером 29 августа и закрыла его уже через несколько часов.

После того как информация о сборе распространилась в СМИ, активистка скрыла свою страницу от просмотров посторонними.

Как пишет «Новая газета Европа», Дерябина стала помогать российским военным, воюющим в Украине после того, как там в самом начале российского вторжения в марте 2022 года погиб ее муж — 25-летний Никита Дерябин.

Относительную известность Дерябина получила после того, как добилась от властей Челябинска отмены шоу дронов, которое должно было состояться там на день города. Она создала петицию с требованием отменить представление и потратить выделенные на него деньги на закупку дронов и отправку их на фронт. «Настоящее шоу дронов сейчас в Авдеевке, Курске, Белгороде, Донецке и прочих городах! Но почему-то туда вы такие "гонорары" не отправляете!» — говорилось в созданной ей петиции, которую подписали 40 тысяч человек.

После этого власти города заявили, что шоу не состоится. «Появилась недостоверная информация, что администрация Челябинска планирует потратить денежные средства на шоу дронов, тогда как беспилотных летательных аппаратов не хватает на фронте», — сказала мэр города Наталья Котова.

При этом она подчеркнула, что город не планировал тратить бюджетные деньги на проведение шоу. Представление, по ее словам, предложило оплатить одно из местных предприятий, «как подарок Челябинску». Тем не менее было принято решение о его отмене.

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