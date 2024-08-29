Греческий порт затопило сотнями тысяч мертвых рыб

Греческие власти начали собирать сотни тысяч мертвых рыб, которые на этой неделе попали в туристический порт в городе Волос. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты заявили, что проблема была вызвана историческими наводнениями в прошлом году, которые затопили Фессалийскую равнину. Тогда было затоплено близлежащее озеро, которое осушили в 1962 году при попытке борьбы с малярией. В результате объем воды в озере увеличился в три раза по сравнению с обычным количеством воды.

Читать еще Зумеры придумали целибат В соцсетях новый челлендж: молодые девушки на год отказываются от секса ради саморазвития

Однако вскоре уровень воды в озере резко снизился, вынудив пресноводную рыбу переместиться в порт Волос, где она не смогла выжить. По словам мэра города Ахиллеаса Беоса, в устье реки, ведущей в Волос, не была установлена защитная сетка, поэтому рыба попала в соленую воду и погибла.

В результате гибели рыб в порту распространилось зловоние, которое встревожило местных жителей. Власти начали уборку рыб, пока запах не достиг близлежащих ресторанов и отелей.

«Это растянулось на километры, не только вдоль побережья, но и в центре залива Пагаситикос», — рассказал член городского совета Стелиос Лимниос.

За сутки было собрано более 40 тонн рыбы, сообщили власти. Ее собирали сетками работники траулеров — рыболовецких судов — и сбрасывали в кузова грузовиков.

Во время пресс-конференции мэр Волоса заявил, что запах был невыносимым. Он также обвинил власти в том, что они не занялись этой проблемой своевременно, и предупредил, что гниющая рыба может создать экологическую катастрофу для других видов.

The Guardian отмечает, что прошлогоднее наводнение повлияло и на уровень туризма в городе. Владелец одного из пляжных ресторанов рассказал, что в этом году его оборот упал на 80%, поскольку туристов стало меньше.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.