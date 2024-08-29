Две женщины заперли плачущего ребенка в туалете самолета

Двух женщин из Китая обвинили в соцсетях в жестоком обращении с детьми после того, как они заперли в туалете самолета плачущую девочку. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, это произошло 24 августа на внутреннем рейсе из городского округа Гуйян в Шанхай. Видеозапись происшествия выложила одна из женщин по имени Гоу Тинтин в соцсеть Douyin — аналог TikTok в Китае. На видеозаписи, по данным The Guardian, слышно, как одна из женщин говорит: «Если ты перестанешь плакать, ты сможешь выйти».

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Предполагается, что ни одна из женщин не является родственницей девочки, которая была в самолете с бабушкой.

«Многие пассажиры затыкали уши салфетками. Некоторые переместились в хвост самолета, чтобы избежать шума», — написала Гоу, однако вскоре видео было удалено из-за негативной реакции пользователей соцсети. Местные СМИ, как утверждает The Guardian, писали, что бабушка не знала о видеосъемке.

«На бабушку и двух женщин следует подать в суд, а также вмешаться социальным службам. Если есть такие родители, дети могут пострадать в будущем», — написал один из пользователей соцсети Weibo.

Другой пользователь соцсети возмутился поведением женщин. «Когда же эти люди поймут, что дети имеют право плакать и право путешествовать, они — часть общества», — написал он.

Авиакомпания Juneyao Airlines, которая выполняла рейс, подтвердила произошедшее и заявила, что ребенка отвели в туалет с согласия бабушки. Представители авиакомпании также отметили, что после случившегося с матерью ребенка, которой не было на борту самолета, провели беседу, и она «выразила свое понимание» поведения двух китаянок.

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