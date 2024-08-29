Работающий директором школы бывший сотрудник ФСИН запретил уборщикам произносить слово «мусор»

Директор школы №114 в Омске Евгений Баранцев запретил уборщикам произносить слово «мусор». На это обратил внимание телеграм-канал «Кровавая барыня».

В сообщении анонимного пользователя в паблике «Типичный Омск» во «Вконтакте», представившегося родителем, сказано, что Баранцев был назначен директором несколько лет назад. До этого он якобы работал в колонии. В какой именно — в посте не уточняется. На официальном сайте школы указано, что Баранцев имеет высшее образование, однако не уточняется, в какой области. Должность директора он совмещает с преподаванием основ безопасности жизнедеятельности.

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«Ему совершенно наплевать на школу, на садик, о чем он говорит в открытую. Учителя увольняются, новые не хотят из-за него устраиваться (слава о нем уже распространилась), а он говорит: “мне все равно, мои дети здесь не учатся”», — утверждает автор поста.

По его словам, директор ругается матом и унижает сотрудников. Некоторым из них Баранцев снижает зарплату. «Кому хочет, платит больше, кто, по его мнению, недостоин, говорит: “уберите ей (ему) из зарплаты”», — утверждается в сообщении.

Кроме того, как пишет автор поста, «техничкам нельзя произносить слово “мусор”, только “сор”».

Также при школе на протяжении двух месяцев не работает детский сад. Когда он должен возобновить работу, неизвестно. Автор сообщения пишет, что в саду один воспитатель вынужден работать сразу в двух группах, из-за чего он не успевает заниматься с детьми и не выводит их на прогулки.

Издание «Подъем» сообщило, что в мэрии Омска отреагировали на жалобу. «Специалисты департамента образования администрации города Омска проверят информацию по ситуации в школе №114. По информации, изложенной в посте, проводится служебная проверка», — заявили изданию в мэрии.

В комментариях к посту во «Вконтакте» также появилось сообщение от неназванного представителя администрации Омска о том, что департамент образования проверит изложенную в сообщении информацию и примет «соответствующие решения», если признает ее достоверной.

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