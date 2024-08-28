Курские власти забыли эвакуировать 98-летнюю участницу ВОВ

Власти Курской области после вторжения туда ВСУ забыли эвакуировать 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны, с которой местные чиновники любили фотографироваться на патриотические праздники. Об этом в соцсетях написали местные жители, обратило внимание издание «7х7».

Они рассказали, что Клавдия Турсина-Войтова из поселка Коренево не смогла самостоятельно эвакуироваться, когда ее соседи бежали из своих домов во время наступления ВСУ. Не помогли ветерану ВОВ ни администрация района, ни местный Совет ветеранов.

«О единственной [в районе] оставшейся в живых участнице ВОВ все забыли. И осталась бабушка совершенно одна, и никто не собирался ее спасать, она просто оказалась никому не нужна», — написала во «ВКонтакте» местная жительница Алина Белогурова.

В результате спасать женщину пришлось волонтерам. По словам Белогуровой, она сообщила им об оставшейся в поселке Турсиной-Войтовой. За ней приехал парень, который вынес женщину на руках из дома, а затем вывез из-под обстрелов в безопасное место.

Другая волонтерка Мария Скроб сообщила, что Турсина-Войтова стала самой пожилой жительницей области, которую эвакуировали добровольцы.

По данным «7х7», Клавдия Турсина-Войтова была участницей Сталинградской битвы и прошла всю войну в должности саниструктора. В годовщину завершения Сталинградской битвы в 2021 году глава поселка Коренево Роман Пугачев опубликовал в соцсетях поздравления и фотографии с ней. На следующий год в канун Дня Победы фото с Турсиной-Войтовой выложила уже глава Кореневского района Марина Дегтярева, пожелавшая ветерану «мирного неба над головой» и «подольше пожить на земле».

ВСУ зашли в Курскую область 6 августа и с тех пор заняли там десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров территории. Правительство региона ввело там режим ЧС и объявило эвакуацию, однако позже многие жители приграничных районов говорили, что власти бросили их, а из под обстрелов им пришлось бежать самостоятельно.

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