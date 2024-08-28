В России запатентовали замедляющую старение добавку в кошачий корм

Ученые из Удмуртии запатентовали добавку в корм для кошек, способную замедлить их старение. Об этом сообщают портал Udm-Info и телеканал «Россия 1». Компонент для корма, влияющий на клетки в организме кошек, как утверждается, разработали в лаборатории ижевской медакадемии.

«Уже через три месяца мы видим результат, который связан с увеличением белков, связанными с увеличением продолжительности жизни и уменьшением признаков, молекулярных маркеров, которые связаны со старением», — отметил научный руководитель проекта, сотрудник лаборатории кафедры патологической физиологии и иммунологии ИГМА Владимир Протопопов.

Корм с антивозрастной добавкой испытывали на кошках, которых ученые нашли на улице или взяли из приюта. Как утверждается, все животные на момент начала испытаний были больными и слабыми.

«Анамнез у всех был отягощенный. Сейчас мы видим, что кошки в замечательном состоянии, чувствуют себя хорошо, аппетит хороший и, самое главное, они все здоровы», — рассказала ветеринар Татьяна Торопова.

Заводчица Евгения Кошкина, чей питомец также участвовал в эксперименте, заметила, что после того как она начала давать своей кошке антивозрастную добавку, животное стало пить на 15-20% больше воды. «Мы, к сожалению, не измерили, потому что не предполагали такого результата», — поделилась Кошкина.

Теперь команда ученых и предпринимателей собирается представить антивозрастную добавку в кошачий корм на выставке в Москве.

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