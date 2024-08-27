Колумбии угрожают расплодившиеся «кокаиновые гиппопотамы» из зверинца Пабло Эскобара

Несколько африканских бегемотов, оставшихся от зверинца убитого 30 лет назад наркобарона Пабло Эскобара, расплодились и угрожают экологии севера Южной Америки. Власти Колумбии нашли способ сократить популяцию животных только сейчас, сообщила The Guardian.

Глава наркокартеля из города Медельина был застрелен колумбийской полицией в 1993 году, а его имение разворовали местные жители. С 1970-х годов наркобарон успел привезти в личный зоопарк несколько слонов, жирафов, зебр, страусов, кенгуру и других животных. В 1998 году власти национализировали остатки собственности Эскобара, передав большую часть зверей и птиц в зоопарки. Но бегемотов сочли слишком опасными для транспортировки, рассказали собеседники газеты. Этих зверей было всего четверо — три самки и самец по кличке Пепе. В местных СМИ они получили прозвище «кокаиновые гиппопотамы».

К 2009 году бегемотов стало 27, рассказывают колумбийские экологи. Изгнанные из первоначального стада доминирующим самцом Пепе, молодые самцы основали собственные стада и принялись захватывать территорию по течению реки Магдалены. Здесь, на площади около 260 000 квадратных километров, проживает две трети населения Колумбии. Отсутствие естественных хищников, изобилие пищи и стабильный дождливый климат создали идеальные условия для размножения.

Бегемоты живут от 40 до 50 лет. Достигнув зрелости, самки могут производить детенышей каждые 18 месяцев и рожать 25 раз в течение жизни, рассказали корреспонденту The Guardian экологи из местного Управления биоразнообразия. Сколько сейчас точно бегемотов живут в реке, ее притоках и окружающих джунглях, экологи сказать не могут. Согласно данным конца 2023 года, «кокаиновых гиппопотамов» было 170. Если ничего не предпринимать, к 2040 году их станет не меньше 1400, утверждает руководитель управления Дэвид Эчеверри Лопес.

В конце нулевых бегемотов пытались отстреливать. Власти наняли профессионального охотника, но его фото с убитым Пепе породило протесты по всей стране в защиту «кокаиновых гиппопотамов», рассказывает The Guardian. Вместо убийств Эчеверри Лопес предложил усыплять и стерилизовать животных. Однако транквилизаторы действовали слишком медленно, и в 2011 году удалось кастрировать всего одного бегемота. Животное оказалось таким тяжелым, что перевозивший его из клиники назад в дикую среду военный вертолет перегрелся и разбился.

Затем сотрудники Управления биоразнообразия попытались подвергать бегемотов химической кастрации с помощью дротиков — но таким большим животным требуется цикл прививок с интервалом в несколько месяцев в течение двух лет. Для колумбийских властей оказалось сложным пометить и отследить свободно гуляющих животных, получивших первую дозу.

Сейчас экологи усыпляют и кастрируют самцов прямо в дикой природе. Согласно плану Управления, чтобы остановить рост популяции, надо стерилизовать около 40 животных в год. Пока, за первые три месяца, удалось провести полевые операции всего семи бегемотам.

Специалист по охране окружающей среды из города Пуэрто-Триунфо Франсиско Санчес в разговоре с корреспондентом The Guardiian назвал ситуацию «полностью вышедшей из-под контроля». Один бегемот может съедать до 37 килограммов травы в день — и выбрасывать в реки и водотоки до девяти килограммов фекалий ежедневно. Это убивает рыбу, лишая местные виды, включая капибар, ламантинов, выдр и черепах, пищи и среды обитания, говорят экологи.

Власти объявили бегемотов инвазивным видом, то есть способным угрожать жизни других живых существ и экосистемы в целом. «В Колумбии огромное биоразнообразие, и эта система не создана для поддержки мега-травоядных животных», — объяснила эколог Института прибрежных и морских вод при Университете штата Сан-Диего Ребекка Льюисон.

«Кокаиновые гиппопотамы», писали колумбийские СМИ, уже нападали на фермеров, поедали и вытаптывали урожай. Одно животное зашло во двор сельской школы, напугав учителей и детей.

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