В Англии растет число детей с тревожными расстройствами

В Англии после пандемии COVID-19 в два раза увеличилось число детей с тревожными расстройствами. По официальным данным Национальной службы здравоохранения в Великобритании (NHS), на которые ссылается The Guardian, ежедневно за психологической помощью обращаются более 500 детей.

Отмечается, что в 2016–2017 годах, за психологической помощью обратились 3879 детей до 17 лет. В 2019–2020 годах в службы психологической помощи обратились уже 98 953 ребенка. Основной причиной их обращений была тревога, пишет The Guardian. В 2023–2024 годах число обращений с жалобами на тревогу выросло до 204 526.

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Согласно этим данным, сейчас в службы психологической помощи поступает одно обращение в три минуты или почти четыре тысячи обращений в неделю. Как отмечают британские медики и чиновники, нынешняя статистика «шокирует» и свидетельствует о срочной необходимости преодоления кризиса в сфере детского психического здоровья. Медики опасаются, что такие цифры могут быть всего лишь «верхушкой айберга» — по их мнению, не все дети готовы обратиться к психологу.

Эксперты объясняют тревожное состояние детей несколькими факторами, среди которых пандемия COVID-19, вызвавшая «значительные нарушения» в жизни детей и усугубившая уже существующие проблемы. Среди них: учебная нагрузка, буллинг, усиливающееся неравенство, расизм и финансовый кризис в семьях.

«Данные также свидетельствуют о том, что вред, наносимый в интернете, например, запугивание и давление, связанное с внешним видом, не прекращается и может усиливать тревогу у детей. Пандемия усилила это давление на детей и подростков, нарушив их привычный образ жизни и усилив чувство изоляции и неуверенности в мире и своем будущем», — заявил исполнительный директор благотворительной организации «Центр психического здоровья» Энди Белл.

Из-за роста числа обращений детей за психологической помощью, медцентры не справляются с потоком пациентов и детей включают в листы ожиданий. По словам председателя факультета детской и подростковой психиатрии Королевского колледжа психиатров доктора Элейн Локхарт, психологическую помощь необходимо оказывать незамедлительно, иначе это может привести к серьезным последствиям для их состояния.

«Это может причинить дополнительный вред в критический период их жизни и привести к развитию более серьезных проблем, лечение которых потребует больше времени», — сказала она.

Как отмечает The Guardian, Министерство здравоохранения и социального обеспечения планирует обеспечить каждую школу «специализированной помощью в области психического здоровья» и развернуть психологические центры в каждом населенном пункте.

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