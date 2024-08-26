Экс-замминистра бросил в курьера бутылку шампанского 

В Москве задержали бывшего замминистра энергетики, директора департамента угольной промышленности министерства Петра Бобылева. Чиновник бросил бутылку шампанского в курьера, сообщило ТАСС со ссылкой на источники среди силовиков.

33-летний мужчина, работавший курьером, обратился в полицию вечером воскресенья, 25 августа, уточнило агентство «Москва». Курьер рассказал, что за несколько минут до звонка полицейским сидел за рулем брендированного автомобиля Lamoda во дворе на Фрунзенской набережной, когда на него напал неизвестный. По его словам, к машине подошли два человека, мужчина и девушка. Мужчина сказал курьеру, что его автомобиль двигался слишком быстро — и бросил бутылку в боковое стекло со стороны водителя. Бутылка разбила стекло, на курьера посыпались осколки. В итоге мужчину госпитализировали в больницу имени Пирогова с разорванным ухом.

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С его слов близкий силовикам телеграм-канал Baza написал, что от бросившего бутылку пахло алкоголем. Он также предлагал курьеру выйти из машины подраться. Когда раненый курьер вышел из машины и стал звонить в полицию и скорую, нападавший начал снимать его на телефон, написал телеграм-канал Shot, приложив видео с места происшествия.

Полиция задержала нападавшего и опознала как директора департамента Минэнерго Бобылева. Сейчас он находится в полицейском отделении в центре Москвы, пишет РБК.

Сотрудникам МВД поступило уже несколько звонков от «высокопоставленных людей» с просьбой отпустить чиновника, уверяет Baza.

Бобылев работает в энергетике с 2002 года, а в Минэнерго — с 2010-го, уточняет РБК. Место заместителя министра он занимал с октября 2021 года по апрель 2022-го. С того же месяца он находится на должности директора департамента угольной промышленности.

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