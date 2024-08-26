Успехи российских ученых будут оценивать по публикациям в «Белом списке» Минобрнауки

Для мониторинга публикационной активности российских ученых вместо изданий международных наукометрических баз Scopus и Web of science будут использовать статьи в изданиях из составленного Минобрнауки «Белого списка». Как пишет «Коммерсантъ», в министерстве подготовили проект соответствующего постановления правительства.

Как напоминает издание, в 2022 году после начала российского полномасштабного вторжения в Украину ученым из России закрыли доступ к наукометрическим базам данных Scopus и Web of science, которые считаются ведущими в мире. В ответ российское правительство ввело до конца 2024 года мораторий на необходимость учета публикаций ученых в изданиях из этих баз, а также создало собственный «Белый список» научных изданий, публикации в которых предполагается использовать для оценки результатов работы российских ученых.

В подготовленным сейчас Минобрнауки проекте постановления правительства предполагается заменить упоминания статей в журналах из баз Web of Science и Scopus на слова «статьи из Белого списка журналов» в ряде правительственных актов.

«В настоящее время Минобрнауки разрабатывает нормативно-правовые акты, которые обеспечат оценку результативности научных исследований и разработок без использования дискредитировавших себя западных наукометрических баз данных»,— заявили «Коммерсанту» в Минобрнауки.

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Ранее академик Алексей Хохлов говорил, что в «Белый список» вошли издания, которые по состоянию на середину 2022 года, индексировались в WоS СС, Scopus и RSCI.

«Речь фактически идет о замене хорошо известной всем нам формулы "журналы из Web of Science и Scopus" на формулу "журналы из „белого списка“". Только публикации в этих журналах будут "зачетными". При этом на первом этапе основу "белого списка" составят журналы, реферируемые в Web of Science и Scopus, а также ведущие российские журналы из списка Russian Science Citation Index (RSCI). Но в дальнейшем возможно как исключение журнала из "белого списка" (если он превратится в "хищный" журнал, публикующий статьи за деньги без должного рецензирования), так и включение в "белый список" — например, за счет лучших журналов из списка ВАК»,— пояснял он.

На текущий момент в «Белом списке» 29,1 тысячи изданий, около тысячи из которых — русскоязычные. Согласно проекту постановления, публикации в изданиях из «Белого списка» будут учитываться при отборе претендентов на гранты на обучение в ведущих иностранных вузах и президентских грантов на обучение в магистратуре.

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