Группа туристов оказалась под рухнувшей ледяной пещерой

На юго-востоке Исландии обрушилась пещера ледника Брейдамеркюрйокюдль, один турист погиб, еще двое пропали без вести. Во время обрушения в пещере проходила экскурсия группы из 25 человек, сообщает The Guardian.

С туристами был гид, который вывел большую часть группы за пределы пещеры до обрушения одной из стен. Звонок в службу спасения поступил около 15:00 воскресенья, 25 августа, уточнила местная полиция.

Под обломками пещеры оказались четыре человека, двое получили серьезные ранения, один скончался от полученных травм на месте, еще один был доставлен вертолетом в больницу Рейкьявика. Состояние больного стабильное.

На месте происшествия весь вечер воскресенья спасатели пытались отыскать двух пропавших без вести туристов, рассказывали полицейские. Работы, по их словам, пришлось остановить из-за опасных условий после наступления темноты, наутро спасатели собирались продолжить поиски.

К леднику на поиски людей были отправлены два вертолета береговой охраны, сообщила The Guardian. Транспортировка оборудования и персонала к леднику по земле оказалась затруднительной из-за пересеченной местности, а лед нужно рубить с помощью ручных цепных пил, рассказали журналисты. В поисковых работах участвуют около 150 человек, они рубят лед и разбирают обломки группами по 12 человек посменно, уточнила The New York Times.

Брейдамеркюрйокюдль является частью национального парка Ватнайокудль, одного из крупнейших в Европе. Ледник находится недалеко от замерзшей лагуны Йокульсарлон, одного из самых популярных туристических направлений Исландии. В пятницу, 23 августа, примерно в 300 километрах от ледника на юго-востоке Исландии случилось первое за восемь месяцев извержение вулкана, сообщило издание The Guardian.

