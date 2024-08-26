Таксисты стали жертвами противостояния пользователей соцсетей 

Противостояние пользователей соцсетей из Нигерии и ЮАР создало серьезные проблемы для агрегатора такси Bolt. Пользователи из Нигерии вызывают такси в ЮАР и отменяют заказы, а пользователи из ЮАР — в Нигерии, пишет Би-би-си.

В результате Bolt был вынужден отключить функцию, которая позволяет клиентам заказывать такси в другой стране. В компании также заверили, что определили и заблокировали пользователей, размещавших фальшивые заказы.

Таксисты рассказали Би-би-си, что потеряли много времени и топлива из-за таких вызовов. Также они жаловались, что получали оскорбительные сообщения через приложение Bolt, которое позволяет пассажирам переписываться с водителями.

С чего началась «Bolt-война», как пишет издание, остается неясным. Однако у Нигерии и ЮАР давняя история взаимного «троллинга». Возможно, все началось из-за следующего сообщения пользователя из ЮАР в соцсети X: «Когда мне скучно, я заказываю Bolt в Нигерии, потому что их братья проявляют к нам неуважение». Как пишет Би-би-си, это сообщение завирусилось и получило широкий отклик от пользователей из Нигерии.

Впрочем, в соцсети нашлись и те, кто попытался защитить таксистов. «Водители Uber и Bolt просто пытаются свести концы с концами. Они не троллят никого в Twitter. Они буквально пытаются честно заработать на жизнь. Пожалуйста, оставьте их в покое. Я обращаюсь к обеим сторонам», — написал один из пользователей X.

Граждане ЮАР и Нигерии часто ссорятся в социальных сетях. Последний раз — из-за скандала вокруг конкурса «Мисс Южная Африка», когда участница, наполовину нигерийка, отказалась от участия из-за ксенофобских оскорблений.

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