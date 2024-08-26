Украина может использовать старые карты при атаках беспилотниками

Украинские беспилотники попали в новые дома в Саратове и Энгельсе, которые могли не быть их целью. «Агентство» пишет, что это может свидетельствовать об использовании украинской армией старых карт.

О попадании дрона в жилой дом 26 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он написал, что это произошло на улице Пушкина в Энгельсе. В результате атаки никто не пострадал.

«Агентство» уточняет, что, исходя из опубликованных видеозаписей, под удар попал 25-этажный дом «Энгельс-сити 4». Его строительство было завершено в 2021 году. Издание утверждает, что, судя по траектории полета, целью беспилотника мог быть не дом, а аэродром «Энгельс-2», расположенный менее чем в пяти километрах от жилого комплекса. Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Другой потенциальной целью дроном мог стать 356-й Авиационный ремонтный завод, который обслуживает вертолеты Ми-8 и расположен в трех с половиной километрах от места попадания.

В Саратове беспилотник попал в жилой комплекс на Предмостовой площади. Областной Минздрав сообщил о четырех пострадавших. «Агентство» уточнило, что атака пришлась на 38-этажный ЖК «Волга Скай», который называют самым высоким зданием в Саратове и во всем Поволжье. Его сдали в 2015 году.

Издание утверждает, что вероятными целями беспилотника были Саратовский агрегатный завод, который находится в четырех километрах от места взрыва. Там разрабатывают, ремонтируют и модернизируют военную технику, а также выпускают противотанковый ракетный комплекс «Хризантема–С».

По словам военного аналитика Яна Матвеева, беспилотники могли попасть в жилые дома из-за того, что украинская армия не учла новые постройки, или из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако Матвеев отметил, что украинские войска, вероятно, использовали беспилотники «Бобр», которые хорошо защищены от РЭБ.

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