В Узбекистане мужчин штрафуют за отказ сбрить бороду

В Узбекистане мужчин заставляют сбривать бороды и штрафуют за отказ это делать. Об этом пишет местное издание Podrobno.uz.

С октября 2023 года в Узбекистане действует закон о «нахождении в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность» в Кодексе об административной ответственности. Согласно статье 184−4, мужчинам запрещено носить бороды, а женщинам — одежду, закрывающую лицо. Нарушение закона ведет к штрафу до 5,1 миллиона сумов (400 долларов), отмечает издание.

Первое судебное решение по этой статье было принято 23 ноября, пишут журналисты со ссылкой на сайт Верховного суда. Всего за это время суды Узбекистана рассмотрели около 800 подобных дел.

По данным издания, чаще всего судебные дела заводят в Джизакской, Самаркандской, Андижанской и Ферганской областях. «В случае отказа от задержания и бритья мужчин обвиняют в хулиганстве и противодействии "законным требованиям" сотрудников ОВД. Бывают случаи, когда судьи отказывают в обвинении по статье 184−4 по причине того, что борода не мешает установить личность. Во всех остальных случаях мужчины получают штрафы», — пишет Podrobno.uz.

Исключения для граждан, носящих бороду и одежду, закрывающую лицо, все же есть. В Кодексе сказано, что граждане могут «закрывать» лицо в случаях, «прямо разрешенных законодательством»: это служебная форма, костюмы на мероприятиях или отдельные случаи по медицинским показаниям.

Журналисты напомнили, что в августе 2024 года Зангиатинский суд оштрафовал женщину на 1,7 миллиона сумов (134 доллара) за ношение маски в общественном месте.

Через месяц после того как в Узбекистане был принят новый закон, в парламенте Кыргызстана тоже заговорили о запрете на объемные бороды и паранджу. Депутат Шарапаткан Мажитова предложила за это штрафовать или привлекать к общественным работам. По ее мнению, так в стране будут обеспечены безопасность и общественный порядок.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.