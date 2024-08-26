IKEA начнет продавать товары категории секонд-хенд

Сеть магазинов IKEA хочет запустить онлайн-площадку для продажи товаров категории секонд-хенд. Клиенты смогут распродавать свои вещи напрямую и получать бонусы от IKEA. Об этом газете Financial Times (FT) сообщил генеральный директор шведского ритейлера Йеспер Бродин.

Новая площадка для онлайн-торговли б/у вещами получила название IKEA Preowned. Пока что сервис будет работать в качестве эксперимента в двух городах Европы — в Мадриде и Осло. Если новая модель торговли оправдает себя к концу года, то IKEA планирует развернуть ее по всему миру.

В 2021 году IKEA открыла в Швеции магазин секонд-хенд товаров в качестве эксперимента. Спустя два года компания решила расширить эту программу. Сейчас IKEA хочет запустить полноценную онлайн-площадку наподобие eBay. Предполагается, что новый сервис будет работать на основе пиринговой торговли, когда две стороны торгуют между собой напрямую, не полагаясь на посредников. То есть клиенты будут продавать свои вещи напрямую через IKEA Preowned, а не через магазин IKEA.

На IKEA Preowned клиенты будут публиковать фотографии своих товаров и самостоятельно ставить на них цену. База данных IKEA на основе искусственного интеллекта будет дополнять объявления своими рекламными изображениями и указанием размеров. Пока что размещение объявлений бесплатно, но Бродин допускает, что позже IKEA будет взимать «символическую» плату за услугу. Покупатель сам забирает мебель напрямую у продавца. Продавец же может выбрать оплату за свои услуги из двух опций: либо он берет деньги напрямую, либо получает ваучер на скидку 15% в магазинах IKEA.

Открытие новой площадки для онлайн-торговли является частью трансформации бизнес-модели IKEA. Шведский ритейлер пытается отойти от торговли лишь в физических магазинах за городом и начать более активно развивать онлайн-продажу и открывать новые точки в центральных частях городов. Это позволит конкурировать с eBay и Craiglist, где пользователи продают друг другу вещи.

В 2023 году крупные онлайн-площадки eBay и Amazon сообщили о всплеске продаж подержанных товаров. За первые девять месяцев 2023 года продажи подержанных товаров на Amazon выросли на 15%. На рост спроса влияет общее повышение стоимости жизни и новые принципы экологичной торговли, которой начали придерживаться все больше покупателей. Покупатели также стали выбирать менее известные бренды и частных продавцов, чтобы сэкономить деньги.

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