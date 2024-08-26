Российские школы массово отказывают школьникам в переводе в 10-й класс

Родители школьников из Москвы, Иркутской и Челябинской областей, а также Краснодарского края сообщили о массовом отказе общеобразовательных школ переводить окончивших 9-й класс учеников в 10-й. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, общеобразовательные учреждения проводят среди девятиклассников дополнительный отбор, по итогам которого многим предлагают продолжить обучение в колледжах.

Так, председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова рассказала, что многие столичные школьники, получив аттестат об основном общем образовании, столкнулись с необходимостью пройти дополнительный отбор в своей же школе. Критерии для такого отбора каждое учебное заведение устанавливало самостоятельно. В большинстве случаев учитывался средний балл аттестата или ОГЭ, а также результаты собеседования. Тем, кто не прошел отбор, отказывали в зачислении в 10-й класс.

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Как пояснила Менькова, сложившаяся ситуация — следствие вступления в силу 1 сентября 2023 года нового федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3). Благодаря этому документу, в российских школах фактически исчезли общеобразовательные 10-е и 11-е классы. Вместо этого старшие классы теперь стали профильными — естественно-научными, социально-экономическими, технологическими и гуманитарными, где школьники изучают на углубленном уровне как минимум два предмета. При этом закон об образовании разрешает школам проводить индивидуальный отбор в такие классы.

«В итоге новый ФГОС стал лазейкой, благодаря которой общеобразовательные классы, куда не проводится отбор, просто исчезли», — заявила Менькова.

В департаменте образования и науки Москвы подтвердили, что столичные школы вправе устанавливать правила зачисления в 10-й класс «в зависимости от сложности программ обучения». Тем, кто не соответствует критериям зачисления, в московском правительстве предложили пройти независимую диагностику в Московском центре качества образования, чтобы улучшить свои результаты. Проведение такой диагностики по одному предмету стоит две тысячи рублей, говорится на сайте центра.

В свою очередь, власти Челябинской области, где ученики столкнулись с такой же проблемой, заявили, что смогли ее своевременно решить. Так, уполномоченный по правам детей Челябинской области Наталья Майорова сообщила, что «благодаря своевременному реагированию прокуратуры» удалось зачислить в 10-й класс детей, которые не прошли «конкурсный отбор», а руководителям школ было объявлено прокурорское предостережение.

Родители, столкнувшиеся с отчислением своих детей после 9-го класса в одной из школ Краснодарского края, обратились в Генпрокуратуру. Позже ведомство заявило, что «права учащихся были восстановлены», а директора школы привлекли к ответственности за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса (ч. 5 ст. 19.30 КоАП).

В Генпрокуратуре также напомнили, что, согласно постановлению Конституционного суда от 2020 года, положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей.

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