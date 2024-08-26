В Австралии разрешили игнорировать сообщения от руководства после рабочего дня

В Австралии вступил в силу закон, позволяющий игнорировать сообщения от работодателя после окончания рабочего дня. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно опросу 2023 года, ежегодно в среднем австралиец перерабатывает на 281 час, который ему не оплачивают. Отмечается, что новый закон не запрещает писать сотруднику, но обеспечивает его защиту от необходимости в любое время быть доступным для руководства и страха быть наказанным за игнорирование сообщений вне рабочего времени.

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Все споры, которые могут возникнуть между работодателем и сотрудником в рамках этого закона, должны решаться ими самостоятельно, пишет Би-би-си. В крайнем случае разрешить конфликт поможет Австралийская комиссия по справедливым условиям труда (FWC).

Так, комиссия может потребовать от работодателя прекратить писать сообщения сотруднику после окончания рабочего дня, а самого работника попросить ответить на сообщения, если причина игнорирования чата покажется для FWC «необоснованной». По данным Би-би-си, невыполнение требований FWC может привести к штрафам в размере почти 13 тысяч долларов США для сотрудника и до 64 тысяч долларов США для работодателя.

Отмечается, что новый закон поддержал Австралийский совет профсоюзов, некоторые эксперты и сами наемные сотрудники.

В профсоюзе считают, что закон «позволит работникам отказаться от необоснованного контакта вне рабочего времени и обеспечит им соблюдение принципа work-life balance». Эксперт по трудовым отношениям из Университета Технологий Свинберна Джон Хопкинс отметил, что новые правила также помогут и самим работодателям.

«В любой организации, в которой сотрудники лучше отдыхают и имеют баланс между работой и личной жизнью, будет меньше больничных дней и текучки кадров. Что полезно для сотрудника, приносит пользу и работодателю», — считает Хопкинс.

Среди сотрудников мнения разделились, пишет Би-би-си. Одни работники считают, что закон важен, поскольку не всем легко отключить уведомления в чатах после рабочего дня. Сотрудник финансовой сферы Дэвид Бреннан сказал журналистам, что ему платят за сверхурочные часы, поэтому он не думает, что закон коснется его команды.

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