Обвиняемая в убийстве сына женщина избивала и связывала его за воровство еды 

Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве пятилетнего приемного сына, призналась, что долгое время избивала и связывала его за провинности. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Свердловской области.

Так, в ходе следственного эксперимента Наумова показала, как била ребенка по ягодицам, а также связывала и оставляла в ванной комнате, в частности, за «воровство еды». Также она заставляла других своих детей связывать его — например, чтобы он не ходил по ночам. По словам Наумовой, ребенок мог оставаться наказанным и стоять в углу по полдня, «пока не попросит прощения».

26 августа в Свердловском областном суде должен начаться процесс по делу Наумовой. Ее обвиняют в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего и мошенничестве при получении выплат.

По данным следствия, в избиениях и издевательствах над ребенком принимали участие племянник Наумовой и ее муж Александр Наумов, воюющий в Украине. Последнего обвиняют в истязании приемного мальчика, совершенном с особой жестокостью. В свою очередь, племяннику Наумовой Даниилу Егольникову предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, не связанном с похищением, в отношении несовершеннолетнего.

По версии следствия, «Наумова испытывала к приемному мальчику неприязнь из-за его национальности» и регулярно избивала его в течение трех лет. В декабре 2022 она связала ноги мальчика скотчем, избила его и утопила в ванне. О смерти ребенка Наумова никому не сообщила и до июня 2023 года незаконно получала за него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей.

26 июня 2023 года Наумова сообщила о пропаже ребенка и заявив, что он ушел из дома. В поисках мальчика участвовали более полутора тысяч человек. Спустя три дня его тело нашли в сумке в гараже.

Кроме Наумовой, ее мужа и племянника, обвинения в связи со смертью мальчика предъявлены исполняющей обязанности заведующей детским садом, куда ходил ребенок, а также сотруднице опеки. Первая проигнорировала сообщения врачей и воспитателей о следах побоев на теле ребенка, а вторая должна была проверить состояние мальчика, навестив его дома, но вместо этого ограничилась разговором с опекуншей по телефону. После этого чиновница написала в документе, что мальчик здоров.

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