Чиновники хотят добиться введения льготных тарифов на «Сапсан»

Петербургские депутаты и сотрудники комитета по туризму заявили о намерении обратиться в госсовет по туризму и поднять вопрос о введении льготного тарифа для поездок на «Сапсане». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на временно исполняющую обязанности главы комитета Нану Гвичия.

Как пишет издание, с вопросом стоимости билетов на высокоскоростной поезд между Москвой и Петербургом обратилась депутат Ирина Иванова во время нулевых чтений бюджета в городском парламенте. Она утверждает, что цены на билеты «кусаются» и выходят за рамки разумного.

Гвичия рассказала «Фонтанке», что ранее петербургские и московские чиновники уже поднимали вопрос завышенной стоимости билетов на поездки между двумя городами. В результате, как утверждает врио главы комитета, авиакомпания «Аэрофлот» запустила ежечасные рейсы между Москвой и Петербургом и установила «доступные» цены на билеты.

«В руководстве “Сапсана” говорят, что спрос рождает предложение. С другой стороны, должен быть мониторинг ценовой политики, чтобы цены были доступными для семей», — рассказала Гвичия. По ее мнению, необходимо установить стоимость билета на уровне «хотя бы пяти тысяч».

Гвичия добавила, что в дальнейшем она вместе с депутатами подготовит запрос в госсовет и, вероятно, в Министерство транспорта.

В июле этого года «Фонтанка» писала о дефиците билетов на «Сапсан» и их завышенной стоимости. Тогда пассажирам при покупке билета на ближайшие дни приходилось платить от 14 тысяч рублей, а проезд туда-обратно для двоих человек обходился в 80 тысяч. Кроме того, в августе «Фонтанка» сообщила о нехватке билетов на поезда, отправляющиеся на юг России.

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