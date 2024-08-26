Кошки не любят закрытые двери из-за желания контролировать территорию

Кошки царапают двери и просовывают под них лапы, поскольку они любопытны и хотят контролировать территорию, боясь что-то упустить. Об этом пишет портал Live Science.

По словам ветеринарного бихевиориста Карен Суэда, у кошек может проявляться FOMO — страх пропустить что-то интересное или важное. Исследовательница отмечает, что кошки любопытны по своей природе. Контроль за происходящим помогает им выживать в дикой природе, но в домашних условиях он приводит к странному поведению, например, к нападениям на двери.

«Кошки любят контролировать доступ к пространству и жизненно важным базовым потребностям и территории. Это не делает их злыми», — рассказала консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон. Она добавила, что кошки находятся одновременно в роли хищника и жертвы, поскольку им приходится охотиться, чтобы выжить, но в то же время они должны чувствовать себя в безопасности в их среде.

Кроме того, бихевиорист Джейн Эрлих утверждает, что, помимо отсутствия контроля, кошки не любят отсутствие выбора и перемены. При этом животным вовсе необязательно быть вовлеченными в происходящее за дверью.

Также кошкам необходимо внимание со стороны хозяев, которое невозможно при закрытых дверях. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Behavioural Processes, показывает, что большинство кошек предпочитают общение с человеком другим видам воздействия, включая еду и игрушки.

По словам Джонсон, кошки не понимают, что закрытая дверь — это временное явление. «Они просто думают, что место, к которому у них раньше был доступ, где они чувствовали себя в безопасности, любили спать, есть и так далее, теперь внезапно отнято», — рассказала исследовательница.

Чтобы снизить уровень стресса для питомцев, Джонсон рекомендует владельцам кошек постоянно следить за тем, в какие зоны их животные могут попасть. К примеру, она советует закрывать двери в комнату или столовую не только, когда кто-то приходит в гости, а постоянно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.