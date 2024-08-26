Установку камеры в кабинете гинеколога оправдали антитеррористическими мерами

Пациентка больницы №21 в Уфе, имя которой не называется, пожаловалась в соцсетях, что в кабинетах больницы установлены камеры видеонаблюдения. На это обратило внимание издание «7х7».

По словам женщины, когда она оказалась в больнице, ей дали подписать несколько документов, в том числе согласие на видеосъемку. Однако сотрудники больницы не предупредили, что камеры установлены не только в коридоре, но и в кабинетах врачей, в том числе в кабинете гинеколога и смотровой.

«Женщина обеспокоена тем, что сугубо личная информация может оказаться в публичном доступе в интернете», — сказано в посте в группе «Уфа Башкортостан» во «Вконтакте». В комментариях к сообщению пользователи соцсети также выразили обеспокоенность утечкой данных.

В свою очередь главный врач больницы Радик Надыргулов на своей странице во «Вконтакте» опубликовал ответное сообщение, в котором назвал информацию о съемке в кабинете гинеколога недостоверной.

Надыргулов утверждает, что камеры в кабинетах «установлены для безопасности». Он заявил, что это соответствует постановлению правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства здравоохранения».

По словам главврача, «обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра». Надыргулов добавил, что получить доступ к видеозаписям могут только правоохранительные органы и суд, а пациенты подписывают «информированное предупреждение» о видеосъемке «в служебных целях», которая ведется в кабинетах и зонах общественного пребывания.

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