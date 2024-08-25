Ученые используют бактерии для извлечения редких металлов из старых батареек и электроники

Ученые из Эдинбургского университета используют бактерии, чтобы извлекать литий, кобальт, марганец и другие металлы при переработке старых батареек и электронного оборудования. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи утверждают, что без помощи бактерий у человечества может закончиться сырье для строительства турбин, электромобилей и солнечных панелей.

«Если мы собираемся покончить с зависимостью от нефтехимии и отказаться от электричества для отопления, транспорта и энергоснабжения, то мы будем все больше и больше зависеть от металлов. Беспилотники, 3D-печатные машины, водородные топливные элементы, ветряные турбины и моторы для электромобилей требуют металлов, многие из которых редкие», — рассказала Луиза Хорсфолл, заведующая кафедрой устойчивой биотехнологии.

По ее словам, нужно создавать новые технологии переработки, поскольку на Земле ограничено количество металлов, необходимых для производства многих устройств. Кроме того, как утверждает Хорсфолл, их поставки могут зависеть от политической ситуации. В качестве примера она привела Китай, который, по ее словам, контролирует поставки редких металлов и лидирует в их переработке.

«Некоторые бактерии могут синтезировать наночастицы металлов. Мы считаем, что они делают это в процессе детоксикации. По сути, они цепляются за атомы металлов, а затем выплевывают их в виде наночастиц, чтобы не отравиться ими», — добавила Хорсфолл.

В будущем Хорсфолл и ее команда планируют использовать генно-модифицированные формы бактерий, чтобы увеличить объем извлекаемых металлов. Ученые добавили, что на следующем этапе своего исследования они попытаются доказать, что извлеченные с помощью бактерий металлы можно использовать при производстве новых устройств.

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