Якутского чиновника не стали отправлять в колонию за угрозы и избиения его бывшей девушки

Суд признал виновным заместителя главы села Верхневилюйск в Якутии Егора Михайлова в угрозах убийством и избиении своей бывшей девушки Марии и назначил ему ограничение свободы и штраф размером 15 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «7х7» со ссылкой на правозащитный проект «Ты не одна, с тобой Якутия».

В соцсетях фонда сказано, что против Михайлова было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК), а также составлен административный протокол по статье о нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в уголовной статье о причинении легкого вреда здоровью.

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Согласно ст. 119 УК, обвиняемому может грозить в частности до двух лет лишения свободы или арест на срок до шести месяцев, однако суд не стал отправлять Михайлова в колонию и лишь запретил ему выходить из дома по ночам и выезжать за пределы района.

В июле этого года Мария обвинила Михайлова в избиении и попытке изнасилования. По словам женщины, Михайлов в состоянии алкогольного опьянения избил ее и укусил за губу. Мария сняла побои и обратилась в полицию, которая приняла ее заявление с третьего раза после жалобы в прокуратуру. После этого женщине стали поступать угрозы от неизвестных людей, а Михайлов обвинил ее в клевете.

«После того как я написала заявление в полицию, он позвонил мне ночью с угрозами. Сказал, что убьет и “съест” меня, если его уволят с работы», — рассказала Мария. Издание «7х7» сообщило, что Михайлов продолжил работать в администрации села.

После возбуждения уголовного дела проект «Ты не одна, с тобой Якутия» открыл сбор средств на защитника для Марии, однако ни один адвокат не соглашался брать ее дело.

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