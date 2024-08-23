Начались испытания новой вакцины от рака легких

В 34 исследовательских центрах в семи странах — Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции — начали испытания на людях первой в мире мРНК-вакцины от рака легких. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech, заставляет организм выслеживать и убивать раковые клетки, а затем предотвращает их повторное появление. Препарат предназначен для лечения немелкоклеточного рака легких — одной из наиболее распространенных форм заболевания.

Всего в испытаниях примут участие 130 человек, у которых диагностирован рак легких на разных стадиях. Первый пациент из Великобритании, 67-летний Януш Рац, которому диагностировали рак в мае этого года и направили на химиотерапию и радиотерапию, уже получил серию из шести инъекций.

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«Я тоже ученый, и я понимаю, что прогресс науки — особенно в медицине — заключается в том, что люди соглашаются участвовать в таких исследованиях. Это может быть очень полезным для меня, потому что это новая методика, недоступная для других пациентов, которая может помочь мне избавиться от рака», — рассказал Рац.

Каждая доза вакцины содержала разные нити рибонуклеиновой кислоты (РНК). Мужчина будет получать вакцину каждую неделю в течение шести недель подряд, а затем каждые три недели в течение года.

В вакцине используется матричная РНК, которая содержит информацию о первичной структуре белков. Действие вакцины, как и в случае с некоторыми вакцинами от коронавируса, основано на предоставлении иммунной системе опухолевых маркеров немелкоклеточного рака легких, чтобы подготовить организм к борьбе с раковыми клетками, вырабатывающими эти маркеры.

Ученые отмечают, что целью применения вакцины является усиление иммунного ответа человека на рак, при этом здоровые клетки остаются нетронутыми, в отличие от химиотерапии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак легких является основной причиной смерти от рака в мире. Ежегодно от него умирает около 1,8 миллиона человек.

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