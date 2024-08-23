Детей заставят учиться «многодетности и целомудрию»

С сентября в российских школах начнут преподавать «Семьеведение» — предмет, целью которого заявлено формирование у детей «ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия». Программу и примерный план курса опубликовала площадка Минобрнауки «Единый урок».

Авторы курса из «Института стратегии развития образования» в пояснительной записке к программе назвали главной задачей привить школьникам «приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям» и с их помощью «решить демографические проблемы в Российской Федерации». Семья в тексте документа названа «ячейкой общества», чьей «ведущей функцией» является «рождение и воспитание детей».

Детей, по мнению авторов программы, надо вовлекать в «традиционную для нашего Отечества систему ценностей», поскольку «в сознании молодых людей» представление о семье «зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии».

«Семьеведение», согласно программе, рассчитано на учеников пятых-девятых классов. Авторы предлагают разбить курс на 34 занятия в течение школьного года, время для которых учителя должны найти за пределами обязательной учебной программы.

На занятиях предлагается, например, рисовать плакат «Современная семья», составлять «коллективную электронную энциклопедию „Семья — наша ценность“», искать доказательства тезиса, что многодетность – это «важный компонент благоприятной семейной атмосферы». Говорить о разводах, матерях-одиночках или интимных отношениях на уроках, судя по тексту программы, не предполагается.

Создание учебника по «Семьеведению» и появление курса анонсировала год назад председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она предлагала сделать предмет обязательным, но в Минпросвещения заявили, что не хотелось бы жертвовать «физикой и химией», а похожие темы и так обсуждаются, например, на классных часах «Разговоры о важном».

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