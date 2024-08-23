Россияне потратили рекордную сумму на презервативы и таблетки

Россияне за полгода потратили рекордную сумму на средства контрацепции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group.

Так, на продаже презервативов и противозачаточных таблеток аптечные сети за первые шесть месяцев этого года заработали более 19,3 миллиарда рублей. В прошлом году за этот же период россияне потратили на средства контрацепции 16,7 миллиарда рублей. В первый год полномасштабного российского вторжения в Украину сумма была чуть больше — 17,2 миллиарда, в 2021 году – 13,4 миллиарда, в 2020 — 13,5 миллиарда, а в 2019 — 12,1 миллиарда.

В количественном выражении продажи средств контрацепции также растут. В аптечной сети «36,6» изданию рассказали, что в первом полугодии продали на 8% больше презервативов, чем за аналогичный период 2023 года, а реализация противозачаточных таблеток увеличилась на 10%.

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Также о росте продаж контрацептивов говорят представители маркетплейсов. В «Здравсити», по данным пресс-службы компании, рост продаж противозачаточных таблеток составил 22% за полгода. В Wildberries заявили о 25% росте продаж товаров этой категории.

Представитель компании также добавил, что за последние 12 месяцев презервативы в среднем подорожали на 5% до 510 рублей за упаковку. В свою очередь, противозачаточные таблетки за этот же период, по данным DSM Group, подорожали на 17% до 1511 рублей за упаковку.

В дальнейшем продажи контрацептивов в России будут снижаться, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он считает, что сейчас «люди вновь начинают планировать расширение семьи», тогда как еще в начале года откладывали рождение детей из-за экономической ситуации.

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