Британцы ищут партнеров для самоубийств

Более 700 человек в Великобритании разместили на сайте, пропагандирующем самоубийства, сообщения о поиске партнера для совместного суицида. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание не раскрывает название сайта, однако утверждает, что на нем есть раздел, доступный только членам сообщества, где пользователи могут искать партнера для самоубийства. Участники публикуют информацию о своем возрасте, поле, месте и предпочитаемом способе смерти в поисках того, кто умрет вместе с ними.

Би-би-си удалось выяснить, что несколько двойных самоубийств были связаны с этой «партнерской сетью». В частности, в 2019 году 28-летний Бретт отправился из Англии в Шотландию, чтобы встретиться с девушкой с форума. Пара сняла жилье через Airbnb и совершила самоубийство.

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Мать Бретта сравнивает сайт по поиску партнера для суицида с «мрачной версией» приложения для знакомств. «Куда еще вы пойдете, чтобы найти партнера, с которым можно покончить с собой? Это просто отвратительно», — рассказала женщина.

Би-би-си пишет, что на сайте также публикуются призывы к самоубийству и инструкции, как это сделать. Издание насчитало более пяти тысяч сообщений на эту тему. Расследование Би-би-си также показало, что как минимум 130 британцев могли совершить суицид после использования химического вещества, рекламируемого на сайте.

Кроме того, издание отмечает, что злоумышленники могут использовать сайт «для охоты на уязвимых и склонных к суициду людей, особенно женщин». Так, одному из участников форума из Шотландии был вынесен приговор о пожизненном ограничении свободы после того, как он предлагал «советы и помощь» склонным к суициду женщинам.

По данным Би-би-си, одним из главных модераторов является женщина, проживающая на западе Англии. Ее имя издание не раскрывает.

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