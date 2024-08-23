У играющего в видеоигру гидрогеля обнаружили способность обучаться и запоминать

Британские ученые под руководством доктора Винсент Стронг из Университета Рединга выяснили, что насыщенный водой гидрогель способен не только играть видеоигру Pong, но и совершенствовать свои навыки. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы утверждаем, что у него есть память, и благодаря этой памяти он может повышать свою производительность, приобретая опыт», — сказал Винсент Стронг При этом его команда заявила, что ученые не могут утверждать о наличии разума у гидрогеля.

Стронг сказал, что эта работа может предложить более простой способ разработки алгоритмов для нейронных сетей — моделей, лежащих в основе систем искусственного интеллекта, включая Chat GPT, — отметив, что в настоящее время они основаны на том, как работают биологические структуры.

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Выпущенная в 1972 году, игра Pong стала одной из первых видеоигр. Она имеет простую концепцию: две ракетки на площадке можно перемещать вверх и вниз, чтобы перебрасывать между ними мяч. Чем длиннее партия, тем больше очков.

Стронг работал с версией игры для одного игрока, в которой ракетка перемещается вдоль одной стены корта, чтобы мяч отскакивал от нее.

В ходе исследования ученые поместили гидрогель между двумя пластинами с электродами. Их стимулировали, чтобы изобразить движение мяча по площадке. В ответ на электрическую стимуляцию содержащиеся внутри гидрогеля ионы перемещались и останавливались в разных местах.

«Вначале ионы были распределены равномерно и беспорядочно, поэтому ракетка то ударяла, то промахивалась по мячу», — рассказал Стронг. По его словам, со временем концентрация ионов увеличивалась там, где мяч оказывался чаще всего, из-за чего гидрогель, действуя своего рода по мышечной памяти, мог перемещать ракетку более точно.

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