Россияне стали заказывать больше готовой еды

Спрос на готовые рационы питания и наборы для приготовления еды вырос в России впервые за два года. В 2024 году россияне могут заплатить за готовые наборы питания до 18,4 миллиардов рублей, что на 22% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информационно-консалтинговое агентство Infoline.

Издание связывает рост спроса на готовую еду с тем, что у россиян не хватает времени на приготовление пищи. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров утверждает, что россияне сокращают время, выделенное на приготовление еды, так как стоимость их рабочего времени растет.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», россияне, стараясь оптимизировать свои расходы, отдают предпочтение более дешевым линейкам продуктов. Из-за этого, по словам Бурмистрова, люди чаще заказывают готовые рационы, а не доставку блюд из ресторанов.

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Интерес к бюджетным вариантам готовых рационов подтвердили и в компаниях, доставляющих наборы питания, в том числе во «Вкусмиле» — операторе доставки рационов «Вкусвилла». Кроме того, летом этого года бренд «ПриЕм» (входит в Grow Food) запустил предложение с наборами для двух приемов пищи в день за семь с половиной тысяч рублей, тогда как раньше минимальная стоимость набора составляла 10 тысяч.

В свою очередь, аналитики Infoline утверждают, что интерес к готовым наборам связан с трендом на здоровый образ жизни и здоровое питание. «Коммерсантъ» отмечает, что такая тенденция способствовала также росту спроса на медицинские услуги.

Другая причина роста спроса на готовую еду, по данным «Коммерсанта», — выход сервисов доставки на региональные рынки и открытие офлайн-точек.

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