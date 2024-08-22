Затонул атакованный ВСУ паром с топливом

В акватории порта «Кавказ» у Керченского пролива был атакован железнодорожный паром с 30 топливными цистернами. На судне начался пожар, с которым пытались бороться экстренные службы. Однако спасти паром не удалось, он затонул, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативный штаб.

Удар был нанесен около 16:30, очевидцы сообщали о нескольких взрывах. В момент атаки паром был пришвартован к причальной стенке порта, сообщил оперативный штаб. На борту находились пять человек, их судьба пока неизвестна.

Для тушения пожара к месту происшествия направили пожарный поезд, с огнем боролись больше ста человек и 34 единицы техники. Экстренные службы сообщили, что другие суда и сам порт от пожара, не пострадали.

Почти одновременно с ударом было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. В Севастополе морской и наземный транспорт тоже приостанавливали работу. К 17:15 движение возобновили.

Телеграм-канал Baza сообщил, что паром назывался «Конро Трейдер», а число пострадавших может достигать 15 человек. Телеграм-канал Shot написал, что ВСУ нанесли удар по парому противокорабельной ракетой «Нептун», запущенной, предположительно, из Одесской области. Mash утверждает, что это паром назывался «Акватрейдер» и пострадал от удара ракеты Storm Shadow.

Представители Украины атаку не комментировали.

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