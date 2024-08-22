Мужчина умер после капельницы косметолога

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины, которому стало плохо после капельницы «для поднятия иммунитета», сделанной знакомым косметологом. Житель Казани скончался несколько месяцев назад, но о возбуждении дела СКР сообщил 21 августа, после публикаций «в социальных медиа и СМИ».

Телеграм-канал Shot 21 августа опубликовал историю, записанную со слов жены погибшего, 30-летнего Виталия Регина. Имя женщины Shot не назвал. Женщина, согласно рассказу, несколько месяцев назад увидела у знакомого казанского косметолога Энджи Сибагатовой рекламу капельниц с витаминами. Жена страдала от сильных отеков после родов и поэтому связалась с этой знакомой, говорится в телеграм-посте.

К посту был приложен скриншот, похожий на переписку рассказчицы и косметолога, из которого следовало, что один флакон препарата объемом 400 миллилитров та предлагала по цене от четырех тысяч рублей. Жена Регина, пишет Shot, заказала два, для себя и для мужа, который «согласился прокапаться за компанию — для поднятия иммунитета».

Косметолог, согласно телеграм-каналу, приехала делать капельницы домой к семье, в коттеджный поселок Тургай под Казанью. По словам жены, косметолог не уточнила, есть ли у ее клиентов хронические заболевания или аллергия на препараты, — поставила капельницы и уехала. Вскоре, по словам женщины, они вместе с мужем почувствовали себя плохо: поднялась температура, началась рвота. Семья вызвала скорую помощь. Жене, по ее словам, стало лучше, а мужа забрали в больницу. На следующий день после укола капельницы мужчина умер от внутреннего желудочно-кишечного кровотечения, развившегося на фоне хронического гастрита, пишет Shot.

22 августа, когда стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, Shot опубликовал новый пост с рассказом от лица жены погибшего. Согласно рассказу, в шприце от капельницы оказались остатки раствора с сильными транквилизаторами и нейролептиками, «которые наркологи обычно ставят после длительного запоя». Shot со слов супруги Регина пишет, что мужчина работал водителем, не пил спиртное и «ничего не употреблял».

Телеграм-канал приводит слова косметолога, которая уверяет, что муж с женой были «наркоманами» и что она раньше якобы ставила этому мужчине капельницу с тем же самым препаратом без последствий. К посту приложен видеоролик, где косметолог рассказывает, как жена после смерти мужа начала вымогать у нее деньги на оплату анализов. Некие, по словам косметолога, знакомые семьи из республиканской клинической больницы «насчитали анализы на 200 тысяч рублей».

У семьи Региных осталось двое детей, написал Shot. Следственный комитет возбудил дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», максимальное наказание по которой — шесть лет колонии и 500 тысяч рублей штрафа.

В инстаграме и «ВКонтакте» есть страницы Эндже Сибагатовой из Казани, которая позиционирует себя как «топовый косметолог» с медицинским образованием и специализацией «лечение зависимостей». Обе страницы являются приватными, телеграм-канал Сибагатовой удален.

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