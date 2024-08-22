Шестилетний мальчик пять дней провел в лесу один и выжил

Во Вьетнаме нашли живым шестилетнего мальчика, который потерялся и провел пять дней в густом лесу. Об этом пишет Би-би-си.

Как пишет издание, инцидент произошел в провинции Йенбай на северо-западе страны. 17 августа мальчик по имени Данг Тиен Лам играл в ручье вместе с девятью своими братьями и сестрами, а затем отбился от группы и заблудился в горах.

Местные власти организовали поиски, в которых приняли участие более 150 волонтеров, а также полицейских и солдат. Спустя пять дней ослабшего от голода ребенка нашел один из местных фермеров — 52-летний Ли Ван Нанг.

По его словам, он расчищал поле возле леса, когда услышал детский плач. «Я так устал, я не могу встать, пожалуйста, поднимите меня», — сказал ему мальчик, сидевший в кустах маниоки примерно в шести километрах от того места, где он исчез. Как сообщается, Лэм в течение пяти дней ел листья и дикие фрукты, а воду пил из реки.

В сети распространились фотографии, на которых местные жители выносят из леса ребенка в грязной одежде и с растрепанными волосами и немедленно предлагают ему торт.

«[Ребенок рассказал мне], что, когда он заблудился, он не мог найти дорогу домой. И чем больше он шел, тем сложнее ему было найти выход», — рассказал нашедший его фермер местным СМИ.

В полиции обнаружение пропавшего ребенка живым назвали «чудом» «Поздравляем с благополучным возвращением к семье», — говорится в посте на странице местной полиции в Facebook.

Чудесное спасение ребенка вызвало ликование во вьетнамских социальных сетях. Там появилось множество постов с поздравлениями в адрес семьи мальчика и благодарностями членам поисковой группы.

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