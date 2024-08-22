На российских маркетплейсах продаются сотни БАДов с запрещенными веществами

Сотни БАДов, в составе которых есть запрещенные к использованию в них вещества, обнаружила в продаже на российских маркетплейсах организация Роскачество. Об этом пишет РИА «Новости».

«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества: ашваганда (аитания снотворная) — запрещена к использованию в БАД, якорцы стелящиеся (tribulus terestis) — лекарственное средство, эфедра — рецептурное лекарственное средство, кава-кава (перец опьяняющий), листья коки (кокаиновый куст)», — сообщили в Роскачестве.

Там напомнили, что, в частности, листья коки включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Ответственность за их продажу предусмотрена статью 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В свою очередь, за реализацию кава-кава можно быть привлеченным к ответственности по статье 234 УК «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Как заявили в Роскачестве, продажа БАДов с запрещенными веществами — не единственное нарушение, которое было выявлено при исследовании ассортимента российских маркетплейсов. Так, сотрудники организации обнаружили там 60 тысяч БАДов, которые продаются без свидетельства о государственной регистрации.

Еще одним обнаруженным нарушением стала торговля в интернете БАДами, содержание биологически активных веществ в которых превышает установленные лимиты. Как отметили в Роскачестве, принимать такие препараты небезопасно, так как это чревато передозировкой.

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