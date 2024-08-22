Новый CEO Starbucks будет добираться на работу на самолете 

Один из самых высокооплачиваемых CEO крупнейшей американской кофейной компании Starbucks Брайан Никкол будет добираться на работу в Сиэтл на корпоративном самолете. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы компании, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission).

Сам Никкол проживает в городе Ньюпорт-Бич — там находится головной офис сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, которую он возглавлял с 2018 года. В документе говорится, что Никколу откроют там «небольшой удаленный офис» и наймут помощника, которого он выберет сам.

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Согласно правилам, Никколу все же придется появляться в головном офисе компании в Сиэтле три раза в неделю. Для этого Starbucks предоставит ему корпоративный самолет, начиная с его официального вступления в должность 9 сентября. Отмечается, что путь из Ньюпорт-Бича в Сиэтл длинной более 1600 километров займет около трех часов.

«Большую часть времени Брайан Никкол будет проводить в нашем Центре поддержки в Сиэтле. Он также будет встречаться с нашими партнерами и клиентами в магазинах, заводах и офисах по всему миру. Его график будет превышать гибридные рабочие нормы и ожидания на рабочем месте, которые мы предъявляем ко всем партнерам», — сказал представитель компании в интервью CNBC.

О назначении Никкола на должность исполнительного директора и председателя совета директоров Starbucks стало известно 13 августа. Тогда в компании сообщили, что Никкол имеет успешный опыт в области инноваций и роста. В Starbucks добавили, что за время своей работы в Chipotle Никкол добился финансовых успехов — прибыль компании подскочила в семь раз, а стоимость акций сети ресторанов выросла в 9 раз.

Сообщается, что переход Никкола из Chipotle в Starbucks обошелся компании в 113 миллионов долларов. По данным The Guardian, это один из крупнейших контрактов в корпоративной истории, который в четыре раза превышает пакет его предшественника.

Так, согласно контракту, Starbucks заплатил Никколу 75 миллионов долларов компенсации за уход из Chipotle. За подписание контракта он получил премию в 10 миллионов долларов. Годовой пакет выплат, куда входит оклад, премия в виде акций и бонусы, составит более 28 миллионов долларов.

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