На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки 

На острове Маврикий нашли тело пропавшей несколько дней назад 29-летней гражданки России Залии Шамигуловой. Об этом сообщила местная газета L'Express со ссылкой на полицейских из городов Флик-ан-Флак и Вакоас.

Шамигулова пропала 18 августа, писал РБК, ссылаясь на пресс-службу российского посольства на Маврикии. Спустя два дня к дипломатам обратилась подруга пропавшей Елена Гусева.

Телеграм-канал Baza сообщал, что Шамигулова ушла на прогулку с другом, который является гражданином Маврикия, вскоре после этого ее телефон стал недоступен и перестал передавать геолокацию. Телеграм-канал, ссылаясь на родственников пропавшей, также писал, что «местные знакомые девушки вызывают подозрения», а полиция не делится подробностями о ходе расследования.

Тело девушки нашли 21 августа. Подозреваемый мужчина, чье имя не называется, признался в ее убийстве и рассказал, что закопал тело в городе Ла-Мари. Как сообщается, он нанес Шамигуловой несколько ударов ножом.

Кроме того, по информации Baza, за день до обнаружения тела девушки ее родным пришли сообщения, что она якобы сама решила пропасть из виду и не надо ее искать. Другие подробности этого дела неизвестны.

Залия Шамигулова, как пишут СМИ, родом из Челябинска. Она приехала на остров в начале июня и остановилась в квартире во Флик-ан-Флаке. Девушка должна была вернуться в Россию 1 сентября.

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