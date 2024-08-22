В России дефицит полиметиленфенилизоцианатов

Более 20 российских компаний пожаловались властям на дефицит полиметиленфенилизоцианатов (МДИ) — сырья, которое используется в автомобильной и строительной отраслях, а также при производстве бытовой техники. Об этом они написали в письме министру промышленности Антону Алиханову, передает РБК, в распоряжении которого оказался документ.

Как отмечает издание, нехватка МДИ, необходимых в том числе при производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей, в России началась после введения в конце июня этого года 14-го пакета санкций ЕС.

Как подчеркивается в письме бизнеса Алиханову, на сегодняшний день в России МДИ в промышленных объемах не производится, а весь объем сырья, потребляемого отечественной промышленностью, «на 100% импортозависим».

До введения соответствующих санкций западными странами основными поставщиками МДИ в Россию были компании из Европы, США и Японии. Однако теперь они прекратили поставки, а китайские поставщики не способны удовлетворить существующий в России спрос на это сырье. К тому же поставки дополнительно затруднены из-за постоянно возникающих проблем с проведением банковских платежей.

По словам авторов письма, недавно компания Wanhua Chemical Group, которая являлась крупнейшим китайским поставщиком МДИ на российский рынок, объявила о полной остановке приема заказов на поставку сырья в Россию и Беларусь. «Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств», — подчеркивается в письме.

Представители российских компаний напомнили министру, что необходимость организации производства МДИ в России обсуждается уже несколько лет. Этот вопрос даже включили в перечень приоритетных направлений реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года, которая была утверждена еще в 2014 году.

О том какие проблемы для российских предприятий создает дефицит МДИ рассказал представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов на примере производителей холодильников.

Он пояснил, что МДИ требуется для производства специальной пены, из которой затем делается теплоизоляция. Соответственно в отсутствие МДИ невозможно производить холодильники в принципе.

«Единственный способ решить эту проблему — начать производить этот материал в России», — заявил Гуськов, отметив, что в силу химических свойств создать большие запасы МДИ невозможно. Он пояснил, что у МДИ небольшой срок хранения, по истечении которого, сырье кристаллизуется и становится непригодным для использования в производстве.

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