Ученые тестируют третью руку для человека

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали роботизированную руку, которую можно прикреплять к телу. Человек сможет управлять третьей рукой с помощью дыхания. Об этом пишет Science News Explores.

Исследователи хотели создать «бонусную» руку, которую можно использовать совместно с двумя другими. Ученым нужно было найти способ, с помощью которого человеческий организм привыкнет к управлению дополнительной конечностью, так как протезы (то есть устройства, заменяющие четыре конечности человека) двигались благодаря тем же сигналам из мозга, которые управляли и обычной рукой. Сейчас же ученые хотели понять, как двигать рукой, которая не получает стимулов от нервов и мышц.

Дополнительную конечность можно прикрепить на ремешки к груди, плечам или оставить сбоку. Если прикрепить устройство к груди, то рука будет управляться с помощью движения диафрагмы — мышцы, используемой для дыхания. Например, глубокий вдох даст сигнал руке, и она начнет выдвигаться вперед. Глубокий выдох, наоборот, сигнализирует о том, что рука должна двигаться в обратном направлении. Обычное ровное дыхание удерживает руку в текущем положении.

По началу испытания новой руки проводились в виртуальной реальности (VR). Люди видели перед собой изображение обеих своих рук и дополнительной руки, прикрепленной к груди. Управление рукой с помощью дыхания в VR-пространстве не вызывало особых трудностей у испытуемых. Им не потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к ней. Более того, их протестировали еще раз спустя год, и они не забыли основы управления.

Затем исследователи спроектировали простую роботизированную руку, которая работала так же, как и виртуальная. Ее дали опробовать разным людям: и тем, кто управлял VR-рукой, и тем, кто столкнулся с таким впервые. Людям, которые уже двигали виртуальной рукой, было проще использовать реальное роботизированное устройство.

Первые выводы об изобретении были опубликованы еще в 2023 году. Сейчас ученые работают над созданием улучшенной версии третьей руки, которая может не только указывать на вещи, но и хватать их. Одна из создателей устройства, инженер Джулия Доминиджанни допускает, что управление тремя руками в повседневности может быть сложным для обывателей. Тем не менее она уверена, что в будущем обученным специалистам будет удобно работать с дополнительной рукой. Например, это может помочь хирургам или спасателям.

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