Zoom разрешил участвовать в конференциях миллиону человек одновременно

Сервис видеоконференций Zoom объявил о внедрении возможности проводить вебинары, в которых могут участвовать до одного миллиона человек одновременно. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса.

В сообщении сказано, что Zoom в дополнение к своим ежемесячным и годовым вариантам подписки теперь предлагает несколько одноразовых опций вебинаров для проведения более крупных мероприятий.

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Пользователи сервиса могут выбрать тариф для разного количества участников: от 10 тысяч до миллиона человек. «Коммерсантъ» отмечает, что ранее к конференциям на сервисе могли подключиться до ста тысяч человек. По данным издания, стоимость одного вебинара на 10 тысяч человек составит 9 тысяч долларов, а на миллион участников — 100 тысяч долларов.

«Предложение Zoom по проведению вебинаров с расширенными возможностями меняет представление о том, как организации могут беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с массовыми аудиториями. Теперь у них есть возможность проводить интерактивные мероприятия в беспрецедентных масштабах и покупать большие одноразовые вебинары», — утверждает директор по продуктам Zoom Смита Хашим.

В пресс-релизе отмечается, что пока новые тарифы будут доступны только для пользователей в США. Когда их смогут приобрести пользователи из других стран, в компании не уточнили. В сообщении также говорится, что проведение вебинаров на большую аудиторию продолжительностью более трех часов может потребовать дополнительных платных консультаций и услуг.

В Zoom считают, что вебинары с большим количеством участников окажутся полезными для представителей государственного, развлекательного и корпоративного сегментов. Например, артисты смогут проводить онлайн-встречи с фанатами, а чиновники — обращаться к гражданам.

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