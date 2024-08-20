В России вырос спрос на частную медицину

За год спрос на услуги частных медицинских клиник в России вырос на 20%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитического сервиса «Чек Индекс». Там отметили, что по сравнению с прошлым годом средний чек клиентов таких учреждений вырос на 18% и достиг отметки в 4700 рублей.

Опрошенные изданием участники рынка также заметили положительную динамику. Так, в сети клиник «Мать и дитя» год к году на 19,3% выросло количество амбулаторных посещений и на 6,8% — койко-дней. При этом средний чек вырос на 8–10%. В свою очередь, в сети «Будь здоров» сообщили о росте выручки год к году на 8,3%, а в «Медскане» зафиксировали рост оборота сразу на 30%, приемов — на 16%, а клиентов — на 8%.

По мнению директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, рост спроса на услуги частных медицинских клиник происходит благодаря молодым людям, для которых сейчас характерно более внимательное отношение к своему здоровью. По ее словам, такие пациенты предпочитают частные клиники государственным из-за более широкого перечня услуг и отсутствия очередей. «По программе госгарантий недоступны некоторые популярные исследования, например анализ на витамины или гормоны», — пояснила она.

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В «Чек Индексе» еще одним фактором роста рынка частных медицинских услуг в России назвали активное открытие клиник в новых жилых районах в крупных агломерациях. Повысить спрос помогает и маркетинговая активность частных медучреждений, говорят аналитики. Так, сети разрабатывают системы скидок за объем приобретенных услуг и внедряют абонементы и подписки.

Как отметили в «Чек Индексе», в первом полугодии 2024 года пациенты частных клиник чаще всего обращались туда за лабораторными услугами и анализами, а также консультациями врачей общей практики и диагностикой, включая УЗИ и рентгенографию.

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