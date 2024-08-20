Избитому за слова о вагнеровцах пенсионеру собрали деньги и купили новый ноутбук

87-летнему пенсионеру Дмитрию Гринчию, которого избили двое мужчин в автобусе и сдали полиции за слова о вагнеровцах, собрали более 20 тысяч рублей и купили новый ноутбук. Об этом сообщили журналисты SotaVision, которые вместе с активистами открыли сбор. Ранее журналист Сергей Пархоменко сообщал, что пенсионеру также собрали более 600 тысяч рублей на юридическую и медицинскую помощь.

«Сегодня мы купили хороший ноутбук, оплатили и установили VPN на год, чтобы Дмитрий Павлович мог смотреть YouTube без ограничений», — добавили в SotaVision.

Журналисты также пригласили пенсионера поучаствовать в стриме, где Гринчий рассказал о своем самочувствии и о дне, когда его избили пассажиры автобуса.

В начале августа пенсионер отправился чинить ноутбук, потому что у него зависал YouTube — на этом видеохостинге Гринчий смотрит новости. В автобусе двое пассажиров начали оскорблять пожилого мужчину, когда услышали, что тот якобы вслух назвал участников ЧВК Вагнера «убийцами детей и женщин». Один из них назвал пенсионера «фашистом», а другой заломил Гринчию руку и ударил в живот.

«Ну, позор, нет слов, — сказал пенсионер на стриме. — И в отношении этого вагнеровца. Кто-то это говорил, а я сказал “Может, среди них были и такие не вагнеровцы”, что-то такое. Везде в любом стаде найдется паршивая овца, но люди-то должны обращаться и беседовать за счет своего языка, а не за счет кулаков. Этот подлетел, не слышал, что это не от меня была речь, я только сказал: “везде может быть есть, что обижали детей и женщин”. Я мог это сказать. Но вагнеровцы меня никогда не интересовали».

Гринчий назвал напавших на него мужчин «карателями» и добавил, что ему больно видеть таких людей в России.

«Что полиция, что НКВД, КГБ — это все каратели, по другому я их не могу воспринимать. Без образования зачастую, дебильные, которые могут хватать, тащить, волочить кого-угодно и женщин и детей», — сказал пенсионер.

Интересы Дмитрия Гринчия сейчас представляет адвокат «ОВД-Инфо» Оскар Черджиев. Он помог пенсионеру подать встречное заявление «по факту хулиганских действий, побоев и пропажи слухового аппарата стоимостью более 100 тысяч рублей».

Дмитрий Гринчий — сын «врага народа» Павла Гринчия. О своем отце в 2017 году он рассказывал проекту «Мой ГУЛАГ». Павел Гринчий был обвинен в шпионаже в пользу Японии и расстрелян в 1938 году. Только пятнадцатилетним Дмитрий узнал свою настоящую фамилию. Павла Гринчия реабилитировали лишь в 1966 году.

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